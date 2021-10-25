В РоSSии из книги для подростков вырезали страницы о трансгендерах

В украинской версии книги страницы о трансгендерах сохранились.

В РоSSии из книги для подростков вырезали страницы о трансгендерах
Фото: albuscorvus.shop

РоSSийское издательство "Белая ворона" вырезало из книги для подростков "Привет, месячные" две страницы о трансгендерных людях.

Как передает Радио Свобода, издательство пошло на такой шаг, чтобы избежать обвинений в нарушении роSSийского законодательства.

Соучредитель издательства Татьяна Кормер сообщила изданию "Подъем", что решение было принято после консультаций с юристами, которые сначала рассказывали им о законах и правоприменительной практике, а потом недвусмысленно намекнули, что есть риск попасть под ответственность.

"Нам радостно сказали: если вы опубликуете в таком виде, то мы будем бесплатно осуществлять вашу защиту. Мы подумали и решили, что очень тронуты такой заботой, но предпочитаем перестраховаться", - пояснила Кормер.

По словам издателя, страницы можно было сохранить, если бы книга имела возрастную маркировку "16+", но в 16 лет сообщать детям эту информацию уже поздно, считает Кормер.

В украинской версии книги страницы о трансгендерах сохранились.

Книгу "Привет, месячные" напиcали австралийская журналистка Юми Стайнс и врач Мелисса Канг. Согласно аннотации, издание рассчитано на детей старшего школьного возраста. Как сказано на сайте издательства, книга дает ответы на все вопросы о менструации - даже на глупые.

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