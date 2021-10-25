В США россиян отнесли к категории "бездомных национальностей"

РоSSию внесли в этот список с 21 октября.

В США россиян отнесли к категории "бездомных национальностей"
Фото: ukrinform.ua

В США россиян, которые хотят получить американскую визу, отнесли к категории "бездомных национальностей".

Об этом сообщает сайт Государственного департамента США.

В категорию "Homeless Nationalities" включают государства, на территории которых нет американского консульства. А также государства, где из-за текущей политической ситуации американские дипломаты не имеют возможности рассматривать заявления граждан страны пребывания на получение визы.

РоSSию внесли в этот список с 21 октября.

В этом списке есть также: Венесуэла, Иран, Эритрея, Йемен, Куба, Ливия, Южный Судан, Сомали, Сирия.

Фото: скриншот

Чтобы получить американскую визу, россияне будут вынуждены обращаться в консульское представительство США в Варшаве.

Напомним, в конце июля США объявили об увольнении 182 сотрудников в своих дипломатических представительствах в РоSSии после решение Кремля запретить нанимать с 1 августа на работу в американские посольства россиян или представителей третьих стран.

В начале октября группа из 17 американских сенаторов призвала президента Джо Байдена выслать из США 300 роSSийских дипломатов в ответ на ограничения для работников американских дипучреждений в РФ.

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