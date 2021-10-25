В США россиян отнесли к категории "бездомных национальностей"
РоSSию внесли в этот список с 21 октября.
В США россиян, которые хотят получить американскую визу, отнесли к категории "бездомных национальностей".
Об этом сообщает сайт Государственного департамента США.
В категорию "Homeless Nationalities" включают государства, на территории которых нет американского консульства. А также государства, где из-за текущей политической ситуации американские дипломаты не имеют возможности рассматривать заявления граждан страны пребывания на получение визы.
РоSSию внесли в этот список с 21 октября.
В этом списке есть также: Венесуэла, Иран, Эритрея, Йемен, Куба, Ливия, Южный Судан, Сомали, Сирия.
Чтобы получить американскую визу, россияне будут вынуждены обращаться в консульское представительство США в Варшаве.
Напомним, в конце июля США объявили об увольнении 182 сотрудников в своих дипломатических представительствах в РоSSии после решение Кремля запретить нанимать с 1 августа на работу в американские посольства россиян или представителей третьих стран.
В начале октября группа из 17 американских сенаторов призвала президента Джо Байдена выслать из США 300 роSSийских дипломатов в ответ на ограничения для работников американских дипучреждений в РФ.