В США россиян отнесли к категории "бездомных национальностей"

РоSSию внесли в этот список с 21 октября.

В США россиян, которые хотят получить американскую визу, отнесли к категории "бездомных национальностей".

Об этом сообщает сайт Государственного департамента США .

В категорию "Homeless Nationalities" включают государства, на территории которых нет американского консульства. А также государства, где из-за текущей политической ситуации американские дипломаты не имеют возможности рассматривать заявления граждан страны пребывания на получение визы.

РоSSию внесли в этот список с 21 октября.

В этом списке есть также: Венесуэла, Иран , Эритрея, Йемен, Куба, Ливия, Южный Судан, Сомали, Сирия.

Фото: скриншот

Чтобы получить американскую визу, россияне будут вынуждены обращаться в консульское представительство США в Варшаве.

Напомним, в конце июля США объявили об увольнении 182 сотрудников в своих дипломатических представительствах в РоSSии после решение Кремля запретить нанимать с 1 августа на работу в американские посольства россиян или представителей третьих стран.