В регионах создадут центры психологической реабилитации военных

Центры должны открыть в 2023 году.

В регионах создадут центры психологической реабилитации военных
Фото: Lb.ua

В 2023 году будут созданы современные региональные центры медицинского обеспечения и психологической реабилитации для военнослужащих и ветеранов войны.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, сообщила пресс-служба ведомства.

"Очень важно, что государство активно реализует ветеранскую политику. Мы хотим сделать приоритетными вопросы психологической и медицинской реабилитации защитников Украины", - отметила руководитель Минветеранов.

Лапутина добавила, что наша система имеет постсоветскую инерцию - с начала войны до сих пор не создана единая система реабилитации защитников.

"Однако 13 октября вышел Указ Президента, предусматривающий создание в 2023 году современных реабилитационных центров в каждой области, которые будут предоставлять услуги ветеранам", - напомнила член правительства.

Напомним, в 2020 году в Киеве заработала горячая линия поддержки предотвращения суицидов среди ветеранов.

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