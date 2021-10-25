Правительство перераспределило сэкономленные средства на развитие ЦПАУ

Деньги получат еще 23 общины.

Правительство перераспределило сэкономленные средства на развитие ЦПАУ
Фото: decentralization.gov.ua

Кабинет министров Украины принял решение о перераспределении сэкономленных средств на развитие центров предоставления административных услуг.

Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

14, 5 млн грн будут направлены еще 23 общинам на создание, оснащение и модернизацию ЦПАУ.

"Это означает, что быстрыми и качественными государственными услугами сможет воспользоваться больше людей в регионах", - говорится в сообщении.

Всего в этом году на развитие сети ЦПАУ предусмотрена субвенция 188-ми территориальным общинам в размере 231 млн грн, добавил украинский премьер.

Напомним, в ноябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании функционирования ЦПАУ, направленный на оптимизацию сети и функционирование ЦПАУ, совершенствование доступа к административным услугам в электронной форме.

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