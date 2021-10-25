В Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от власти

В спецоперации по задержанию Дайри Антонио Усуги участвовали 500 полицейских и 22 вертолетов.

Фото: twitter.com

Власти Колумбии сообщили о задержании самого разыскиваемого наркобарона страны Дайро Антонио Усуги, известного по прозвищу Отониель.

В правительстве страны в субботу, 23 октября, заявили, что главарь преступной группировки Clan del Golfo был задержан в лесистой местности неподалеку от границы с Панамой на северо-западе Колумбии, передает DW.

Colombian armed forces captured drug kingpin Dairo Antonio ?suga, also known as Otoniel https://t.co/dAFRl0NY6j pic.twitter.com/hnD5fLai7T — Reuters (@Reuters) October 24, 2021

В спецоперации по задержанию Усуги, который более 10 лет скрывался от власти, участвовало около 500 полицейских и 22 вертолетов. Одного полицейского во время операции убиты.

"Это значительный удар по наркоторговле в нашей стране в этом веке", - заявил президент Колумбии Иван Дуке в видеообращении.

По его словам, задержание Усуги можно сравнить только с убийством силами безопасности в 1993 году известного наркоторговца Пабло Эскобара.

Усугу показали закованным в наручники во время прямой телевизионной трансляции. После задержания его перевезли в столицу страны Боготу, где будут содержать с усиленными мерами безопасности.

50-летний Усуга в прошлом участвовал в боевых действиях против колумбийского правительства в составе леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (ELN), а затем перешел к праворадикальной военизированной группировки "Объединенные силы самообороны Колумбии" (AUC).

Он возглавил Clan del Golfo в 2012 году после убийства силами безопасности его брата Хуана де Диоза. За его задержание США предлагали вознаграждение в размере 5 млн долларов. В США еще в 2009 году против Усуги было предъявлено обвинение в совершении преступлений, страной была начата процедура экстрадиции наркобарона.

По данным колумбийской полиции, Усуга последнее время скрывался в джунглях в регионе Ураба, откуда он родом. Он не использовал мобильный телефон, а для управления подконтрольной ему уголовной империей использовал курьеров. Усуга всегда спал под открытым небом и никогда не приближался близко к населенным пунктам.