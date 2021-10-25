Папа Франциск перед саммитом G20: нужно определить вызовы человечеству в постпандемический период

По словам главы Католической Церкви, пришло время перейти от слов к действиям.

Папа Франциск перед саммитом G20: нужно определить вызовы человечеству в постпандемический период
Фото: vaticannews.va

Саммит “Большой двадцатки”, который состоится через неделю, должен признать существующую асимметрию в мире в доступе к медицинскому обеспечению.

Об этом Папа Римский Франциск заявил в интервью для аргентинского информагентства "T?lam", пишут Vatican News.

По его мнению, встреча должна послужить для "уменьшения напряжения на глобальном уровне" перед лицом "эскалации насилия, которое вызывает исключительно насилие".

По словам главы Католической Церкви, пришло время перейти от слов к действиям.

"Партия разыгрывается именно сейчас", - отметил он, подчеркнув, что выйти из пандемии сможем исключительно вместе.

Папа Франциск добавил, что также нужно определить вызовы, с которыми столкнется человечество в постпандемичний период. Это касается и климатической конференции "Cop26", которая пройдет в шотландском Глазго от 1 по 12 ноября.

Напомним, 30-31 октября в Риме состоится 16-й саммит "Большой двадцатки". Среди запланированных вопросов в повестке дня - ситуация в Афганистане.

Летом Папа Франциск призвал людей сделать прививку от коронавируса "на благо всех" и отметил, что вакцинация сможет положить конец пандемии.

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