Турция объявит персонами нон-грата послов 10 стран

Дипломаты покинут Турцию, поскольку они "не знают и не понимают" этой страны.

Турция объявит персонами нон-грата послов 10 стран
Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны объявить персонами нон-грата послов 10 стран, которые призвали к скорейшему решению дела турецкого мецената и активиста империи Кавалы.

Об этом сообщает Hurriyet.

"Я дал необходимые поручения нашему министру иностранных дел, я сказал, что вы быстрее разберетесь с объявлением 10 послов персонами нон-грата", - приводит издание слова Эрдогана.

Он добавил, что дипломаты покинут Турцию, поскольку они "не знают и не понимают" этой страны.

Турецкий предприниматель и правозащитник Осман Кавала уже более четырех лет находится в заключении в Турции без судебного приговора. Его подозревают в попытке свержения правительства и насильственном изменении конституционного строя в Турции.

В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что заключение под стражу было применено к Кавале при отсутствии достаточных доказательств состава преступления, в нарушение его права на свободу и безопасность в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

В понедельник, 18 октября, послы 10 стран - Германии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США - призвали к "справедливому и быстрому" решению дела Кавалы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявления послов, пригрозив выгнать их из страны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕСуд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)
Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"
Блок рекламы


Похожие новости
"Талибан" обезглавил волейболистку молодежной сборной страны, - New York Post"Талибан" обезглавил волейболистку молодежной сборной страны, - New York Post
Украина осталась в списке стран "зеленой" зоны ЕСУкраина осталась в списке стран "зеленой" зоны ЕС
Регламентный комитет поддержал отстранение нардепа Третьяковой от 5 пленарных заседанийРегламентный комитет поддержал отстранение нардепа Третьяковой от 5 пленарных заседаний
На Закарпатье невакцинированных чиновников и педагогов будут отстранять от работыНа Закарпатье невакцинированных чиновников и педагогов будут отстранять от работы
Прокуратура Грузии: Саакашвили прибыл в страну в прицепе с молочными продуктамиПрокуратура Грузии: Саакашвили прибыл в страну в прицепе с молочными продуктами
Шмыгаль: "красная" зона может увеличиться, но полного локдауна во всей стране не будетШмыгаль: "красная" зона может увеличиться, но полного локдауна во всей стране не будет
ЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИ
ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса — СМИЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса — СМИ
Арахамия считает маловероятным отстранение Третьяковой с должности главы социального комитета
Турция установила условия для выдачи медицинских визТурция установила условия для выдачи медицинских виз
Последние новости
Подгружаем последние новости