Турция объявит персонами нон-грата послов 10 стран

Дипломаты покинут Турцию, поскольку они "не знают и не понимают" этой страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны объявить персонами нон-грата послов 10 стран, которые призвали к скорейшему решению дела турецкого мецената и активиста империи Кавалы.

Об этом сообщает Hurriyet.

"Я дал необходимые поручения нашему министру иностранных дел, я сказал, что вы быстрее разберетесь с объявлением 10 послов персонами нон-грата", - приводит издание слова Эрдогана.

Он добавил, что дипломаты покинут Турцию, поскольку они "не знают и не понимают" этой страны.

Турецкий предприниматель и правозащитник Осман Кавала уже более четырех лет находится в заключении в Турции без судебного приговора. Его подозревают в попытке свержения правительства и насильственном изменении конституционного строя в Турции.

В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что заключение под стражу было применено к Кавале при отсутствии достаточных доказательств состава преступления, в нарушение его права на свободу и безопасность в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

В понедельник, 18 октября, послы 10 стран - Германии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США - призвали к "справедливому и быстрому" решению дела Кавалы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявления послов, пригрозив выгнать их из страны.