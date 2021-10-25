Адвокат Саакашвили заявил, что власть готовится "ликвидировать" экс-президента Грузии

Действующая власть намерена ликвидировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставский тюрьмы в ближайшее время.

Об этом заявил адвокат бывшего президента Саакашвили, директор оппозиционной телекомпании "Мтавари" Ника Гварамия, пишет interfax.com.ua.

"По нашей информации, власть после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерена имитировать там бунт заключенных, который завершится его (Саакашвили - ред.) ликвидацией", - заявил Гварамия.

По его словам, туда уже поместили специального арестанта, который "об этом позаботится".

Адвокат также призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджарию следить за ситуацией вокруг Саакашвили.

Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал это заявление бредом и провокацией. "Это полный бред и провокация. Население прекрасно понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять к выборам в следующую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления", - сказал Гарибашвили.

Отметим, второй тур выборов мэра грузинской столицы Тбилиси состоится 30 октября.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

19 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать политика, поскольку состояние здоровья Саакашвили ухудшается.

23 октября стало известно, что Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме, его состояние сейчас стабильное.