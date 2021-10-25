Германия считает "законным" строительство Польшей стены на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что считает "законной" охрану границ в странах Европейского Союза.

Об этом он сказал после того, как несколько европейских стран попросили Брюссель профинансировать строительство ограждения на своих границах, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов в ЕС , передает Голос Америки.

На вопрос, необходима ли стена на польской границе, министр внутренних дел Германии сказал, что защита границ оправдана.

"Это законно, чтобы мы защищали свои внешние границы таким образом, чтобы предотвратить нелегальное пересечение", - отметил Зеегофер в интервью газете Bild am Sonntag, которое вышло 24 октября.

Зеегофер добавил, что Германия также усиливает контроль на немецко-польской границе. Сейчас там уже развернули восемьсот полицейских групп.

"В случае необходимости я готов его усилить еще больше", - сказал он.

По данным министерства внутренних дел Германии, с начала года нелегально границу между Германией и Польшей пересекли 5 700 человек.

На прошлой неделе глава немецкого МВД Зеегофер обратился к своему польскому коллеге Мариушу Каминскому с предложением увеличить количество совместных патрулей вдоль границы с Польшей. Каминский в ответ заявил, что Польша "полностью поддерживает" такие мероприятия.

На прошлой неделе Зеегофер также сообщил, что Германия не будет закрывать границы с Польшей, мол, такой шаг будет "юридически сомнительным". Глава немецкого МВД обвинил РоSSию в созданной режимом Лукашенко мигрантских кризисе.

В начале октября Польша предложила построить на границе с Беларусью стену стоимостью 350 млн евро, чтобы не допустить на их территорию незадокументированных мигрантов.

ЕС обвиняет белорусские власти в том, что они сознательно принимают мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем отправляет их пешком до границы с европейскими странами.

С начала октября правительства ряда стран Восточной Европы, в частности Польши , Литвы и Греции, выступают за строительство забора вдоль границ ЕС , чтобы противодействовать усилиям стран, использующих миграцию как инструмент политического давления.

Ранее Брюссель уклонялся от финансирования стены вдоль европейских границ, настаивая, что действующие законы позволяют финансировать лишь "системы управления границей".