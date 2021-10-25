РоSSия не помешает жителям Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью, - МИД

"Политика железного занавеса не сработает".

РоSSия не помешает жителям Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью, - МИД

РоSSия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью.

Так пресс-секретарь МИД Олег Николенко прокомментировал реакцию роSSийских дипломатов об инициативе создания на линии разграничения с ОРДЛО и оккупированным Крымом центров связи с Президентом, озвученную секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Отметим, представитель роSSийского МИД Мария Захарова назвала ее провокацией.

"Вместо того, чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики снова заготовили провокацию. Что касается Крыма, то его жители все сказали, что хотели. Проблема в том, что киевская власть не хочет этого слушать и делает все, чтобы помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках", - написала она в своем Телеграм-канале.

Спикер украинского внешнеполитического ведомства, со своей стороны, отметил, что "политика железного занавеса не сработает". "Так же, как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина", - отметил представитель.

По его словам, деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины. Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского, отметил Николенко.

"Вместе с тем, РоSSия как государство-оккупант должно четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата: обеспечивать базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых в связи с конфликтом людям", - подытожил он.

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