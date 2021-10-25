Порядок внесения местных инициатив в Киеве хотят изменить

Киевский городской совет вынес на общественное обсуждение проект изменений в Порядок внесения и рассмотрения местных инициатив в Киеве .

Об этом говорится на сайте КГГА.

По словам заместителя городского головы, секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, еще в 2016 году КГС своим решением урегулировал механизм внесения таких инициатив, в то же время сейчас механизм требует пересмотра и адаптации к условиям цифровизации города.

По его словам, граждане могут присылать свои предложения относительно изменений в Порядок внесения и рассмотрения инициатив.

"Предоставлять предложения можно до 31 октября. Предлагаемая форма подачи предложений: в формате сравнительной таблицы, выполненной в текстовом процессоре MS Word", - говорится в сообщении.

Электронный адрес для подачи предложений: denys.khomenko@kmr.gov.ua.