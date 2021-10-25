Порядок внесения местных инициатив в Киеве хотят изменить

Жители столицы могут вносить свои предложения.

Порядок внесения местных инициатив в Киеве хотят изменить

Киевский городской совет вынес на общественное обсуждение проект изменений в Порядок внесения и рассмотрения местных инициатив в Киеве.

Об этом говорится на сайте КГГА.

По словам заместителя городского головы, секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, еще в 2016 году КГС своим решением урегулировал механизм внесения таких инициатив, в то же время сейчас механизм требует пересмотра и адаптации к условиям цифровизации города.

По его словам, граждане могут присылать свои предложения относительно изменений в Порядок внесения и рассмотрения инициатив.

"Предоставлять предложения можно до 31 октября. Предлагаемая форма подачи предложений: в формате сравнительной таблицы, выполненной в текстовом процессоре MS Word", - говорится в сообщении.

Электронный адрес для подачи предложений: denys.khomenko@kmr.gov.ua.

"Местная инициатива является одним из инструментов непосредственной демократии, который гарантирует членам территориальной громады право инициировать рассмотрение в Киевском городском совете любого вопроса, отнесенного к ведению местного самоуправления. Поэтому сейчас необходимо внести изменения в этот механизм с целью увеличения количества инициатив от территориальной общины города Киева, а также регламентировать работу Киевского городского совета по их рассмотрению", - отметил чиновник.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕСуд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)
Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве мужчина с пистолетом устроил погром в приемной депутата горсоветаВ Киеве мужчина с пистолетом устроил погром в приемной депутата горсовета
Кличко инициировал возвращение районных советов в КиевеКличко инициировал возвращение районных советов в Киеве
В Киеве состоялись традиционное шествие в честь УПА и марш ко Дню защитников (обновлено)В Киеве состоялись традиционное шествие в честь УПА и марш ко Дню защитников (обновлено)
В Киеве продолжаются традиционное шествие в честь УПА и марш ко Дню защитников (обновлено)В Киеве продолжаются традиционное шествие в честь УПА и марш ко Дню защитников (обновлено)
В Киеве сегодня состоится традиционное шествие в честь УПА и марш ко Дню защитниковВ Киеве сегодня состоится традиционное шествие в честь УПА и марш ко Дню защитников
"Напомни о каждом": в Киеве провели акцию в поддержку пленных и пропавших без вести"Напомни о каждом": в Киеве провели акцию в поддержку пленных и пропавших без вести
Чиновники военного госпиталя в Киеве требовали взятки за установление инвалидностиЧиновники военного госпиталя в Киеве требовали взятки за установление инвалидности
В Киеве поймали боевика "Оплота"В Киеве поймали боевика "Оплота"
На местных выборах в Грузии уверенно побеждает правящая партияНа местных выборах в Грузии уверенно побеждает правящая партия
Разумков зовет "слуг" на заседание фракции в КиевеРазумков зовет "слуг" на заседание фракции в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости