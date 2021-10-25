Порядок внесения местных инициатив в Киеве хотят изменить
Жители столицы могут вносить свои предложения.
Киевский городской совет вынес на общественное обсуждение проект изменений в Порядок внесения и рассмотрения местных инициатив в Киеве.
Об этом говорится на сайте КГГА.
По словам заместителя городского головы, секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, еще в 2016 году КГС своим решением урегулировал механизм внесения таких инициатив, в то же время сейчас механизм требует пересмотра и адаптации к условиям цифровизации города.
По его словам, граждане могут присылать свои предложения относительно изменений в Порядок внесения и рассмотрения инициатив.
"Предоставлять предложения можно до 31 октября. Предлагаемая форма подачи предложений: в формате сравнительной таблицы, выполненной в текстовом процессоре MS Word", - говорится в сообщении.
Электронный адрес для подачи предложений: denys.khomenko@kmr.gov.ua.
"Местная инициатива является одним из инструментов непосредственной демократии, который гарантирует членам территориальной громады право инициировать рассмотрение в Киевском городском совете любого вопроса, отнесенного к ведению местного самоуправления. Поэтому сейчас необходимо внести изменения в этот механизм с целью увеличения количества инициатив от территориальной общины города Киева, а также регламентировать работу Киевского городского совета по их рассмотрению", - отметил чиновник.