В Минэнерго не исключают, что "Северный поток-2" запустят без сертификации

Европа может подвергнуться газовому шантажу РоSSии и разрешить запуск "Северный поток-2" без сертификации оператора магистрали Nord Stream 2.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Отвечая на вопрос, может ли Европа подвергнуться роSSийскому газовому шантажу и рискнуть запустить газопровод в обход сертификации, Зеркаль отметила: "Такой риск существует".

"Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", - отметила она.

Зеркаль напомнила, что в конце следующей недели состоится встреча на уровне G20. На ней будет обсуждаться пути преодоления этого энергетического вызова.

"Потому что РоSSия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm, который сейчас мы видим, использован Путиным очень хорошо. За первое полугодие этого года "Газпром" заработал более 10 миллиардов. Это только за первое полугодие. А за второе полугодие - я думаю, что это вообще какие-то цифры, которые мы себе еще не представляем", - сказала Зеркаль.

Напомним, что цены на газ в Европе, откуда импортирует газ и Украина, сейчас находятся на исторических максимумах.

Стоимость газовых фьючерсов стабильно растет с середины августа, а с конца сентября это увеличение стало лавинообразным. Своего пика цена на газ достигла 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров подошла к 2000 долларов.

На фоне этого компания "Газпром" отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через газотранспортную систему Украины на ноябрь.