Сообщено о подозрении четвертому участнику нападения на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке"

Правоохранители сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы" во время интервью с бывшим главой правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Четвертым подозреваемым является начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка.

Мужчина получил подозрение в совершении двух уголовных преступлений:

препятствование журналистской деятельности (карается штрафом до 850 гривен, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет);

побои (карается штрафом до 850 гривен, или общественными работами на срок до 200 часов или исправительными работами до одного года).

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Ранее о подозрении сообщили вышеупомянутому Евгению Мецгеру, руководителю службы безопасности банка Игорю Тельбизову и директору департамента информационной политики Владимиру Пикалову.

Суд избрал им меры пресечения: Пикалову и Мецгеру - ночной домашний арест, а Тельбизова отпустили под личное обязательство.

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного, и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Пресс-служба Укрэксимбанка попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако на следующий день Мецгер был отстранен от должности на время внутренней проверки. 11 октября он написал заявление об увольнении.