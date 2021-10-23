На Донбассе были ранены двое украинских воинов

С утра субботы, 23 октября, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Один раз враг использовал запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Неподалеку от Новозвановки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Вследствие вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам была оказана домедицинская помощь, и они были эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

"Наши защитники открывали ответный огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 22 октября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один получил боевое травмирование.