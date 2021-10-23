В Украине стартовало строительство новых хранилищ для боеприпасов

Первые хранилища введут в эксплуатацию в конце 2021 года.

Министерство обороны Украины инициировало проведение реконструкции отдельных баз и складов хранения боеприпасов со строительством на них специальных современных защищенных хранилищ.

Об этом пишет armyinform.com.ua.

Организация строительных работ возложена на Центральное управление безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины, которое заключило соответствующие соглашения со строительными компаниями.

Строительство проводится за счет бюджетной «Программы обеспечения сохранности арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины на 1995-2025 годы".

Хранилища, спроектированные с использованием опыта стран - членов НАТО, отвечают современным требованиям безопасности хранения боезапасов и обеспечат предотвращение возникновения пожаров и аварийных ситуаций на арсеналах.

Специальное оборудование хранилищ обеспечивает минимизацию влияния негативного человеческого фактора при проведении специальных работ с ракетами, боеприпасами и другими опасными веществами.

Ввод в эксплуатацию первой очереди построенных хранилищ планируется в конце 2021 года.

Напомним, летом мэр Житомира Сергей Сухомлин анонсировал строительство на территории города патронного завода.

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