Украинофобка Чичерина пела перед зданием миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке

"Что касается миссии ОБСЕ, то она не нужна, и не нужна с 2014 года".

Украинофобка Чичерина пела перед зданием миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке

РоSSийская певица, украинофобка Юлия Чичерина устроила концерт на пропагандистской акции перед зданием миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке.

Как россиянка написала в своем телеграм-канале, выступление состоялось, чтобы "поддержать протест жителей ДНР против бездействия миссии ОБСЕ и незаконного ареста украинской стороной сотрудника СЦКК Андрея Косяка".

"Что касается миссии ОБСЕ, то она не нужна, и не нужна с 2014 года. Она не только не на нашей стороне, известен факт, что некоторые из этой миссии были наводчиками для укробандеровцев", - заявила она.

Под стенами штаб-квартиры россиянка исполнила песню со словами "Мы будем стоять на передовой".

Напомним, что Чичерина давно и последовательно поддерживает террористические организации, которые захватили власть на юге Донбасса. В связи с этим она находится в розыске. В 2017 году Чичерина получила "паспорт ЛНР".

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приостановила свою мониторинговую миссию на востоке Украины после протестов около ее штаб-квартиры в подконтрольном сепаратистам Донецке.

13 октября украинские военные задержали в районе КПВВ "Золотое" россиянина из оккупационных войск. Боевик с повязкой "СЦКК" занимался разведкой вместо разминирования.

Позже выяснилось, что задержанный - гражданин РоSSии Андрей Косяк, который имеет криминальное прошлое. В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС в Луганской области. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

СБУ сообщила ему о подозрении в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

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