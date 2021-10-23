Венедиктова о фальшивых ковидных сертификатах: для понимания, наказывают тех, кто продает, и тех, кто их покупает

В Украине продолжает расти статистика преступной подделки результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов, внесения недостоверных данных в электронные базы.

Об этом в соцсети Facebook написала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Дельцы штампуют подделки, а «герои», которых не берет никакая зараза, их скупают, добавила генпрокурор.

"Есть такие нарушения закона, которые почему-то кажутся мелкими, но в итоге приводят к непоправимому. Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они, правда, уверовали в то, что продают всего-навсего бумажки - сертификаты о вакцинации. Но эти, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти", - сказала она.

"Предупреждаю: от меня пощады не ждите. Я донесла эту позицию всем без исключения прокурорам - такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений - отвечаем "взаимностью", так сказать", - добавила Венедиктова.

Генпрокурор рассказала, что накануне было начато уголовное производство из-за такого сомнительного международного свидетельства о вакцинации, с которым прилетели экс-нардеп и ее сестра в аэропорт "Борисполь". Сестры от дачи показаний отказались на основании статьи 63 Конституции Украины.

Половина из почти 800 нынешних уголовных производств этой категории относятся именно к махинациям с документами о прививках, отметила Венедиктова.

"В 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации, 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлены 88 обвинительных актов. И это только начало", - сказала она.

Среди фигурантов: разнообразные мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм и тому подобное.

На Луганщине, в частности, расследуется производство в отношении группы лиц, которые фальсифицируют справки диагностического центра и медучреждения о результатах лабораторных исследований на COVID-19 и выдают такие справки за денежное вознаграждение гражданам, которые пересекают линию разграничения с временно оккупированной территорией через КПВВ "Станица Луганская".

"Для понимания, наказывают и тех, кто продает псевдосправки, и тех, кто их покупает", - отметила Венедиктова.

На Волыни Любомльский районный суд вынес 5 приговоров в отношении людей, которые попались с поддельными международными свидетельствами в пункте пропуска «Ягодин». Все они приобрели «документы» в разные даты, в разных местах и по разной стоимости.

В Павлограде суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемым, который работает в должности семейного врача, и назначил наказание в виде штрафа и лишения права в течение одного года заниматься деятельностью, связанной с выдачей справок о наличии/отсутствии антигена SARS-CoV2.

"Поддельная справка - пропуск скорее в реанимацию, в лучшем случае, к полицейскому или прокурору, чем на моря, в транспорт или какие-то учреждения", - подытожила руководитель Офиса Генпрокурора.

Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что, находясь в реанимации под кислородными масками, украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в Украине начато почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации против коронавируса. Он также призвал граждан сообщать о таких фактах.