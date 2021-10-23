Ровенская и Николаевская области со вторника перейдут в "красную" карантинную зону

На территории этих регионов установят соответствующие ограничения.

Ровенская и Николаевская области со вторника перейдут в "красную" карантинную зону
Фото: news.dtkt.ua

Со вторника, 26 октября, в Ровенской и Николаевской областях будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Такое решение было принято сегодня, 23 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

На территории этих регионов установят ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красной" карантинной зоны.

"Красными" по состоянию на сегодня, согласно данным МЗ, являются Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская области. В то же время "желтый" уровень установлен в Винницкой, Закарпатской, Кировоградской и Полтавской областях.

Остальные области - "оранжевые".

Отметим, ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков , спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

Напомним, постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре. В октябре Украина вошла в мировые лидеры по суточной смертности от COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль со своей стороны заявил, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику.

Ранее Киевская городская комиссия ТЭБ и ЧС определила, какие условия карантина будут действовать в украинской столице после перехода в "красную" зону.

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