Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили сделали переливание крови.

Об этом пишет apsny.ge.

По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, один из параметров в анализе крови политика изменился, и врачи решили сделать ему переливание.

По словам Кипшидзе, вместе с ним были тюремные врачи и медики реанимобиля.

"Эта процедура проводилась в полевых условиях. Этот медицинский кабинет не для этого. Поэтому его нужно лечить в больнице, в гражданской больнице, а не в тюремной больнице", - добавил врач.

Кипшидзе отметил, что состояние Саакашвили сейчас стабилизировалось. "Сегодня мы преодолели кризис. Он в лучшем состоянии, чем был, но завтра ему может стать хуже", - сказал он.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Накануне консилиум врачей рекомендовал госпитализировать политика, поскольку состояние здоровья Саакашвили ухудшается.