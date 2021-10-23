Совет судей Украины определился с кандидатами на должность члена Совета по этике

В списке, который передадут в Высший совет правосудия - четыре кандидата.

Совет судей Украины определился с кандидатами на должность члена Совета по этике
Фото: http://rsu.gov.ua/

Совет судей Украины определился с кандидатами на должность члена Совета по этике по своей квоте. Об этом говорится на сайте ССУ.

Члены Совета судей проголосовали за включение в бюллетени всех восьми кандидатов.

Поэтому участие в заседании приняли 29 представителей органа судейского самоуправления. Для убедительной поддержки кандидат должен получить 15 голосов.

По результатам тайного голосования наибольшее количество голосов получили:

Кишакевич Лев Юрьевич - судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде - 26 голосов "за",

Трясун Юрий Ростиславович - Судья Киевского апелляционного суда - 24 голоса "за",

Сиверин Владимир Иванович - судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке - 20 голосов "за",

Чумаченко Татьяна Анатольевна - судья Верховного Суда в Кассационном административном суде - 17 голосов "за".

Список кандидатов Совет судей Украины направит в Высший совет правосудия.

Отметим, Совет по этике будет проверять на доброчестность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. В него входят, в частности, представители международных партнеров и судебной власти.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очищении ВСП. Принятие законопроекта о ВСП было одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ.

13 сентября ССУ начал рассматривать вопрос о кандидатах на должность члена Совета по этике по своей квоте. Соответствующие заявления подали шесть кандидатов, однако члены Совета не смогли делегировать своих кандидатов на должность члена Совета по этике.

После этого президент Владимир Зеленский пообещал не допустить блокирование Советом судей судебной реформы.

16 сентября в Офисе президента состоялась встреча, по итогам которой послы "Большой семерки" призвали к более быстрому реформированию судебной системы в Украине.

21 сентября Совет судей объявил о начале отбора на должность члена Совета по этике по своей квоте.

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