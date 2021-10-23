В деле о попытке поджога дома Игоря Жовквы сообщили о подозрении двум лицам

В деле о попытке поджога дома заместителя главы Офиса Президента Украины Игоря Жовквы сообщили о подозрении двум лицам.

Об этом говорится на странице Киевской городской прокуратуры в соцсети Facebook.

Им сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

"Согласно материалам следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер "Telegram" заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить 7000 долларов США . К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы", - говорится в сообщении.

Злоумышленники приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы. Сначала они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи. Пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.

При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленника заметили посторонние лица. Он пытался убежать, однако "по горячим следам" его задержали правоохранители. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника.

Обстоятельства уголовного преступления, а также другие лица, которые к нему причастны, устанавливаются. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется Дарницким управлением полиции в Киеве .

Напомним, что в сентябре неизвестные совершили покушение на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Владимир Зеленский считает, что покушение является давлением на него.