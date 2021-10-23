Госспецсвязи реформируют до 2025 года

Планируется введение унифицированной системы планирования и управления ресурсами службы.

Госспецсвязи реформируют до 2025 года
Голова служби Юрій Щиголь
Фото: Макс Требухов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 22 октября о Концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Реформа продлится до 2025 года и будет реализована в два этапа. Первый начнется в январе 2022 года.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь отметил, что целью Концепции является реформирование и развитие Службы как современного органа, обеспечивающего качественную защищенную правительственную связь и киберзащиту органов государственной власти и критической инфраструктуры. Это предполагает введение унифицированной системы планирования и управления ресурсами на основе современных европейских и евроатлантических подходов.

Ключевыми результатами реализации Концепции являются:

- обеспечение предоставления надежной, безопасной и своевременной специальной связи в мирное время, в условиях чрезвычайного положения и в особый период;

- усиление демократического гражданского контроля за деятельностью Службы и повышение уровня доверия общества к ее деятельности;

- расширение функциональных возможностей Национальной телекоммуникационной сети, что позволит обеспечить интеграцию существующих систем специальной связи и унификацию защищенных электронных коммуникаций различных государственных органов в общем контуре сферы безопасности с использованием современных цифровых технологий;

- расширение направлений сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью получения полноправного членства Украины в НАТО и обеспечение выполнения национальных обязательств по аккредитации по вопросам безопасности национальных коммуникационно-информационных систем, в которых обрабатывается информация НАТО с ограниченным доступом;

- внедрение механизмов государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности;

- развертывание системы киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры;

- защита национальных интересов в сфере безопасности и обороны, снижение вероятности негативного влияния внешних и внутренних факторов на телекоммуникационную составляющую системы управления государством, обеспечение киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры, уменьшение потерь личного состава, вооружения и военной техники;

- реформирование организационной структуры Госспецсвязи, дерегулирование и упрощение отдельных процедур;

- повышение эффективности выполнения возложенных на Службу задач;

- обеспечение на должном уровне подготовки специалистов по защите информации, киберзащите (кибербезопасности)

- обеспечение надлежащего материального обеспечения личного состава Службы;

- повышение надежности, оперативности доставки корреспонденции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и/или служебную информацию, официальной корреспонденции и дипломатической почты

- повышение престижа службы в Госспецсвязи.

"Все мероприятия в рамках реализации стратегии позволят повысить институциональную способность, а также оптимизировать организационную структуру Госспецсвязи", - подчеркнул Щиголь.

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