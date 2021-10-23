Энергетический кризис является следствием коррупционного сговора - Тимошенко

Она напомнила о плане конкретных действий по выводу страны из энергетической ловушки.

Энергетический кризис является следствием коррупционного сговора - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Энергетический кризис, в котором Украина оказалась накануне отопительного сезона, на самом деле рукотворный, и является следствием коррупционного сговора. Исправлять ситуацию надо немедленно, но для этого нужна политическая воля и желание действовать в интересах людей.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "НАШ".

Она напомнила о плане конкретных действий по выводу страны из энергетической ловушки, представленном «Батькивщиной».

«Мы видим, что власть не может справиться с ситуацией самостоятельно, но она может хотя бы воспользоваться нашими предложениями. Было бы желание», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что представители монобольшинства блокируют даже создание парламентской следственной комиссии, которая должна выяснить, кто из должностных лиц виновен в создании искусственного дефицита газа.

«В парламенте зарегистрирована ВСК, и все фракции, кроме «Слуги народа», ее поддержали. Ее цель - разобраться, кто не закачал газ в хранилища летом, и куда делись 2 миллиарда долларов, которые были на счетах НАК «Нафтогаз». Есть конкретные фамилии государственных чиновников, которые сделали так, что страна искусственно оказалась в кризисе. Виновные должны понести ответственность, потому что если за это никто не ответит, это будет означать, что этих людей покрывают», - считает лидер «Батькивщины».

Тимошенко возмутилась тем, что даже в нынешних критических условиях власть пытается не помочь людям, а взыскать с них больше, используя мошеннические схемы. В частности, завышаются нормы потребления газа для тех людей, чьи дома не оборудованы счетчиками, а газовая смесь, которая подается в дома, часто не соответствует стандартам качества.

Также лидер «Батькивщины» требует как можно быстрее устранить посредников, которые наживаются на перепродаже газа.

«Чтобы выйти из этого кризиса, который мы имеем сейчас, энергорынок надо очистить от посредников, получающих газ отечественной добычи за одну гривну, а людям продают этот газ почти за восемь гривен. И еще взимают плату за транспортировку», - отметила Юлия Тимошенко.

Она отметила, что снижение рейтингов власти является следствием ее собственной политики - политики обмана и обкрадывания людей.

«Украинцы уже не верят громким пиар-шоу от власти, потому что на собственной шкуре испытывают ухудшение своей жизни. Люди выбрали Зеленского, потому что он олицетворял надежду. Нельзя было обманывать эти ожидания. Уже в первые месяцы своей работы ему нужно было сформировать правительство из настоящих профессионалов, готовых профессионально работать в интересах страны. Стоило сократить все неразумные коррупционные расходы из бюджета, увеличить пенсии, зарплаты медикам и учителям, ввести страховую медицину, снизить тарифы - ведь именно этого ожидали избиратели. А чтобы заработала экономика, надо было быстро изменить налоговую систему, которая до сих пор остается самой репрессивной в Европе. Но вместо этого законом №5600 и другими добивают мелкий и средний бизнес», - возмутилась политик.

На вопрос ведущих, что можно сделать президенту уже сейчас, чтобы изменить ситуацию, Юлия Тимошенко призвала к объединению и изменению курса развития страны.

«Президенту надо обратиться ко всем без исключения политическим силам парламента и за его пределами, всех объединить, снять это правительство и поставить правительство народного спасения - сильное, интеллектуальное, патриотичное; прекратить давать право управлять Украиной извне и забирать наши ресурсы. Ему нужно в корне поменять стратегию с внешнего управления и колонизации на развитие национального государства, где все ресурсы будут служить людям, и Украина сможет стать сильной европейской страной», - посоветовала Юлия Тимошенко.

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