Зеленский: Украина предложила РоSSии скидку на транзит газа в Европу

Скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 млрд кубометров в год.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила РоSSии скидку на транзит природного газа в Европу. Такой шаг должен увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

Как сообщил Зеленский в комментарии Bloomberg, скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 млрд кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из РоSSии.

Напомним, ранее сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совета заявил, что Украина готова обеспечить дополнительный транзит газа в ЕС объемом в 55 млрд куб. м в год на специальных условиях.

Украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год.