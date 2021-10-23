Зеленский: Украина предложила РоSSии скидку на транзит газа в Европу

Скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 млрд кубометров в год.

Зеленский: Украина предложила РоSSии скидку на транзит газа в Европу
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила РоSSии скидку на транзит природного газа в Европу. Такой шаг должен увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

Как сообщил Зеленский в комментарии Bloomberg, скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 млрд кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из РоSSии.

Напомним, ранее сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совета заявил, что Украина готова обеспечить дополнительный транзит газа в ЕС объемом в 55 млрд куб. м в год на специальных условиях.

Украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год.

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