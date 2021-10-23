МОЗ расширит перечень обязательных для вакцинации профессий

В него войдут социальные работники, сотрудники госпредприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер экономики.

МОЗ расширит перечень обязательных для вакцинации профессий
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера” заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня есть приказ Министерства здравоохранения об определенном перечне профессий, где вакцинация против коронавируса является обязательной. В него вошли педагоги, представители центральных органов исполнительной власти. Далее мы разрабатываем проект приказа, который проходит согласование. В этот перечень дополнительно будут включены социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер для функционирования экономики страны", - приводит слова министра “Укринформ”.

Напомним, что 7 октября Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. В него включены сотрудники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций и их структурных подразделений. В В список попали также педагоги.

Приказ вступает в силу через месяц. Работники, которые к тому времени не пройдут вакцинацию, не будут допущены к рабочим местам без сохранения заработной платы. Исключение сделают для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации.

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