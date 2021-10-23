Ляшко назвал условие отмены COVID-ограничений в Украине

Начать отказываться от коронавирусных ограничений можно будет после того, как 70% украинцев будут вакцинированы.

Ляшко назвал условие отмены COVID-ограничений в Украине
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Украина сможет постепенно отказываться от коронавирусных ограничений после того, как COVID-прививки получат не менее 70% украинцев.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Остальные усиливают роль государства, вмешательства для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", - сказал Ляшко.

"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, так как процент вакцинации уже более 75%", - добавил министр.

По его словам, нынешняя динамика вакцинации свидетельствует, что 70% украинцев будут вакцинированы. После достижения этого показателя Украина сможет постепенно отказываться от коронавирусных ограничений.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1800 детей и 391 медработник.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕСуд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"
ЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Вакцинация от ковида спасла жизнь 2500 украинцев, - ЛяшкоВакцинация от ковида спасла жизнь 2500 украинцев, - Ляшко
Вместо бустерной дозы в Украине со следующего года начнут повторный курс вакцинации - главный санврачВместо бустерной дозы в Украине со следующего года начнут повторный курс вакцинации - главный санврач
Зеленский назвал "хайпом" заявление ведущей "UA:Первый" о давлении ОПУ на журналистовЗеленский назвал "хайпом" заявление ведущей "UA:Первый" о давлении ОПУ на журналистов
РоSSия назвала "провокацией" задержание "офицера" боевиков КосякаРоSSия назвала "провокацией" задержание "офицера" боевиков Косяка
95% госпитализированных с COVID-19 - это невакцинированные люди, - Ляшко95% госпитализированных с COVID-19 - это невакцинированные люди, - Ляшко
РоSSия начала войну в Украине и мешает ее закончить, - глава ПентагонаРоSSия начала войну в Украине и мешает ее закончить, - глава Пентагона
Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной КуинПорошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин
Газ из Европы Украине не продадут даже по высоким ценам, - КоболевГаз из Европы Украине не продадут даже по высоким ценам, - Коболев
Рада может вернуться к вопросу отмены перехода на летнее времяРада может вернуться к вопросу отмены перехода на летнее время
Зеленский заверил, что в Украине "достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам"Зеленский заверил, что в Украине "достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам"
Последние новости
Подгружаем последние новости