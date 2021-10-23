Ляшко назвал условие отмены COVID-ограничений в Украине
Начать отказываться от коронавирусных ограничений можно будет после того, как 70% украинцев будут вакцинированы.
Украина сможет постепенно отказываться от коронавирусных ограничений после того, как COVID-прививки получат не менее 70% украинцев.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Остальные усиливают роль государства, вмешательства для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", - сказал Ляшко.
"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, так как процент вакцинации уже более 75%", - добавил министр.
По его словам, нынешняя динамика вакцинации свидетельствует, что 70% украинцев будут вакцинированы. После достижения этого показателя Украина сможет постепенно отказываться от коронавирусных ограничений.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1800 детей и 391 медработник.