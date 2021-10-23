Данилов: Украина одолжит газ Молдове, чтобы помочь противостоять шантажу "Газпрома"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина окажет помощь Молдове с поставками газа. Об этом он сказал на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

"Мы приняли решение поручить Кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать", - цитирует Данилова "Интерфакс-Украина".

По его словам, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

"Премьер-министр Украины получил письмо от своей коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром"", - пояснил Данилов.

Позже секретарь СНБО уточнил, что условия соглашения предусматривают передачу Молдове определенного объема газа с последующим его возвращением. По его словам, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдова объединены, и в Украине есть территории, которые питаются газом из Молдовы.

Ранее сегодня правительство Молдовы ввело чрезвычайное положение на территории страны из-за дефицита газа. Режим чрезвычайного положения позволит сразу выделить из бюджета необходимые деньги на закупку газа другой компанией, а не традиционным импортером "Молдовагаз", которая является дочерней компанией роSSийского "Газпрома".

Контракт Молдовы с "Газпромом" от 2006 года заканчивается 30 сентября. Стороны решили временно продлить договор на прежних условиях в месяц, но страна "не имеет уверенности" в том, что сможет договориться о заключении нового договора для поставки с ноября.

Кроме того, как стало известно сегодня, двухдневные роSSийско-молдавские переговоры по газовой тематике с участием представителей правительства и "Газпрома" у заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака закончились безрезультатно.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам, поставки газа в Молдову после 1 ноября оказались под угрозой.

"Заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно, и существуют большие риски полного прекращения поставок роSSийского газа в Молдову после этой даты", - сказал собеседник агентства.