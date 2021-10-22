В Грузии показали видео, на котором Саакашвили из фуры со сметаной рассказывает о якобы похищении

Грузинский провластный телеканал "Имеди" обнародовал видеоматериал с экс-президентом Михаилом Саакашвили, на котором тот рассказывает, что его якобы похитили.

Об этом сообщает издание “Новости-Грузия”.

Отмечается, что видео якобы снято в фуре на пути из Украины в Грузию. На нем Саакашвили заявляет о своем похищении, за которым могут стоять спецслужбы, однако спецслужбы какой именно страны - он не знает.

Как отмечает "Имеди", эти кадры были записаны самим Саакашвили на случай, если попасть в Грузию ему не удастся.

Глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя это видео, назвал Саакашвили "абсолютным фейком". При этом он добавил, что "таким людям и такой политической силе никогда не будет дана возможность вернуться к власти".

"Сам по себе этот сценарий может быть неинтересным. Интересно, что этот человек еще раз напомнил, что он из себя представляет. Первое, что он абсолютный фейк во всем - и в голодании фейк, а в похищении фейк, и в приезде фейк ... Кроме того, он еще раз напомнил, что у него психологические и психические проблемы", - сказал Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал экс-президента "ненормальным", предположив, что в момент записи указанного видео политик не был трезв. При этом он добавил, что возвращение Саакашвили в Грузии было "позорным", подчеркнув, что он тайно въехал в страну в рефрижераторной машине вместе с "различными продуктами и сметаной".

По словам адвоката Михаила Саакашвили Беки Басилая, которые приводит "Грузия Онлайн", обнародование видеоматериала с Саакашвили свидетельствует о том, что эти материалы телеканала передала прокуратура. При этом адвокат не подтвердил и не опроверг подлинность видео.

"Они обнародовали информацию, публикация которой является преступлением. Я не подтверждаю подлинность этого видео, но главное то, что мне вчера передали полные материалы о пересечении границы. И согласно им информация, изъятая из телефонов Саакашвили, не является открытой и приобщенной к делу. То есть получается, что прокуратура предоставила телекомпании "Имеди" материалы, которые не приобщены к материалам дела ... Предоставление телевидению информации, полученной из личного телефона Саакашвили, является преступлением. Ни у кого не должно быть доступа к этому видео", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Саакашвили попал в Грузию, прячась в прицепе с молочными продуктами.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Накануне консилиум врачей рекомендовал госпитализировать политика, поскольку состояние здоровья Саакашвили ухудшается.