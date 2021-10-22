Румынская православная церковь де-факто признала ПЦУ

Румынская православная церковь сделала еще один шаг в признании Православной церкви Украины. Об этом свидетельствует совместное богослужение иерарха Румынской православной церкви митрополита Триговиштского Нифонта (Михейце) с иерархом ПЦУ архиепископом Тернопольским и Кременецким Нестором (Пысыком).

Как отмечает издание "Духовний фронт", в православии совместное богослужение можно проводить только с теми священниками или епископами, которые не являются раскольниками или еретиками. Таким образом Румынская православная церковь не видит серьезных канонических препятствий для признания Православной церкви Украины и установления с ней евхаристического единения.

"Стоит отметить, что митрополит Тирговиштский Нифонт был одним из участников неканонической встречи в Аммане, которая имела целью продвигать роSSийские интересы во Вселенском православии. Принимая это во внимание, можно предположить, что этот румынский иерарх изменил свои взгляды на инициативы Моспатриархии", - говорится в сообщении.

Ранее предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний называл Румынскую Православную Церковь одной из тех, которые готовы признать ПЦУ. Также признание поместной украинской церкви в ближайшее время вероятно со стороны Грузинской, Болгарской и Албанской церквей.