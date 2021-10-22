Секретарь СНБО прогнозирует более тысячи смертей от ковида ежедневно

Если Украина не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных в сутки, "у нас будет очень-очень большая проблема".

Секретарь СНБО прогнозирует более тысячи смертей от ковида ежедневно
Труну вантажать назад у автомобіль.
Фото: Єлизавета Серватинська

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что во время пика эпидемии коронавируса в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек в сутки.

Об этом он сказал на брифинге по результатам заседания СНБО 22 октября.

"К большому сожалению, то, что я сейчас вам буду говорить, будет неприятным, но количество людей, которые будут погибать от ковида, может перевалить за 1000 человек. Проблема именно в вакцинации", - цитирует Данилова УП.

По словам секретаря СНБО, Украина сейчас входит в пик эпидемии, и умирают от болезни люди, которые не прошли вакцинацию.

Данилов отметил, что, если страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных в сутки, "у нас будет очень-очень большая проблема".

Напомним, двое суток подряд в Украине фиксировали рекорд летальных случаев от коронавируса. Кроме того, последние два дня выявляли наибольшее от начала пандемии количество случаев COVID-19.

При этом 21 октября в Украине сделали наиболее количество прививок от коронавируса. За сутки сделали 270 тысяч прививок.

За все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 63 003 человека. По прогнозам Киевской школы экономики, к концу года число связанных с ковидом смертей может возрасти до 98 тысяч.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕСуд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"
Блок рекламы


Похожие новости
Вакцинация от ковида спасла жизнь 2500 украинцев, - ЛяшкоВакцинация от ковида спасла жизнь 2500 украинцев, - Ляшко
Сегодняшнее заседание СНБО закончится нетрадиционными решениямиСегодняшнее заседание СНБО закончится нетрадиционными решениями
Руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции уволили из-за ошибок в санкционных списках СНБОРуководство Департамента стратегических расследований Нацполиции уволили из-за ошибок в санкционных списках СНБО
На саммите ЕС договорились активнее бороться с фейками о вакцинации против ковидаНа саммите ЕС договорились активнее бороться с фейками о вакцинации против ковида
Денисова: в результате агрессии РФ погибло 158 детей, более 3000 - раненыДенисова: в результате агрессии РФ погибло 158 детей, более 3000 - ранены
СНБО опубликовал глоссарий для СМИ по противодействию роSSийской пропагандеСНБО опубликовал глоссарий для СМИ по противодействию роSSийской пропаганде
КГГА заявила о давлении из-за намерения СНБО застроить высотками скверКГГА заявила о давлении из-за намерения СНБО застроить высотками сквер
В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от ковидаВ Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от ковида
Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от коронавирусаЭкс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от коронавируса
В санкционный список контрабандистов и "воров в законе" СНБО ошибочно внесли более 100 человекВ санкционный список контрабандистов и "воров в законе" СНБО ошибочно внесли более 100 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости