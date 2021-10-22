Секретарь СНБО прогнозирует более тысячи смертей от ковида ежедневно

Если Украина не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных в сутки, "у нас будет очень-очень большая проблема".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что во время пика эпидемии коронавируса в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек в сутки.

Об этом он сказал на брифинге по результатам заседания СНБО 22 октября.

"К большому сожалению, то, что я сейчас вам буду говорить, будет неприятным, но количество людей, которые будут погибать от ковида, может перевалить за 1000 человек. Проблема именно в вакцинации", - цитирует Данилова УП.

По словам секретаря СНБО, Украина сейчас входит в пик эпидемии, и умирают от болезни люди, которые не прошли вакцинацию.

Данилов отметил, что, если страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных в сутки, "у нас будет очень-очень большая проблема".

Напомним, двое суток подряд в Украине фиксировали рекорд летальных случаев от коронавируса. Кроме того, последние два дня выявляли наибольшее от начала пандемии количество случаев COVID-19.

При этом 21 октября в Украине сделали наиболее количество прививок от коронавируса. За сутки сделали 270 тысяч прививок.

За все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 63 003 человека. По прогнозам Киевской школы экономики, к концу года число связанных с ковидом смертей может возрасти до 98 тысяч.