Данилов заявил о вероятной причастности олигархов к разбалансировке энергосистемы Украины

В Киеве состоялось очередное заседание СНБО.

Данилов заявил о вероятной причастности олигархов к разбалансировке энергосистемы Украины
Фото: facebook.com/rnbou

Совет национальной безопасности и обороны считает, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО.

"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж выполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которых в народе называют олигархами, имеет большое влияние в этой области. Мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", - цитирует Данилова "Интерфакс-Украина".

Ранее СМИ сообщили, что на сегодняшнем заседании будут проанализированы все решения СНБО с 2019 года в энергетической сфере. Также будет обрисована ситуация с энергетическим кризисом, в котором находится Украина.

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