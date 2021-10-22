Данилов заявил о вероятной причастности олигархов к разбалансировке энергосистемы Украины

Совет национальной безопасности и обороны считает, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО.

"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж выполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которых в народе называют олигархами, имеет большое влияние в этой области. Мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", - цитирует Данилова "Интерфакс-Украина".