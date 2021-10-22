Лидеры ЕС устроили овации Ангеле Меркель, которая уходит с поста канцлера

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммиты ЕС без нее - это как "Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни".

Главы государств или правительств Евросоюза в пятницу, 22 октября, устроили овацию канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она на этой должности, вероятно, в последний раз участвует в саммите ЕС.

Фото: twitter.com/AJEnglish

Во время небольшой церемонии прощания глава Евросовета Шарль Мишель сравнил Меркель с монументом и заявил, что саммиты ЕС без нее - это как "Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни", передает DW.

Мишель напомнил, что за почти 16 лет во главе правительства Германии Меркель принимала участие в работе 107 саммитов. По его словам, политикам ЕС не хватает "мудрости и трезвости" канцлера, "особенно в сложные времена".

"Ваш дух и опыт останутся с нами. Вы компас и яркий свет нашего европейского проекта", - подытожил он, после чего лидеры стран Евросоюз устроили продолжительные аплодисменты в адрес Меркель.

В конце церемонии Мишель вручил Меркель прощальный подарок - художественное изображение здания "Европа" в Европейском квартале Брюсселя, где проходят заседания Евросовета.

Двухдневный саммит ЕС открылся в четверг, 21 октября, в Брюсселе. В первый день его участники, среди прочего, обсуждали проблему резкого роста цен на энергоносители, в частности на газ. 22 октября в центре внимания глав государств и правительств стран Евросоюза оказались миграционная политика и цифровые технологии.

В конце сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Федеральное правительство во главе с Ангелой Меркель остается на своем посту до формирования новой правящей коалиции и нового правительства.

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