FIVB выступила с заявлением о казни "Талибаном" волейболистки сборной Афганистана, которую обезглавили

Махджабин Хакими казнили в Кабуле.

FIVB выступила с заявлением о казни "Талибаном" волейболистки сборной Афганистана, которую обезглавили
Махджабін Хакимі
Фото: Твіттер

Международная федерация волейбола (FIVB) прокомментировала информацию о том, что члены движения "Талибан" жестоко казнили Махджабин Хакими - члена молодежной женской сборной Афганистана по волейболу. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на пресс-службу FIVB.

"Международная федерация волейбола крайне шокирована и поражена сообщениями в некоторых СМИ о трагической смерти Махджабин Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине его смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей", - заявили в пресс-службе.

"Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей, особенно против здоровых, молодых и талантливых спортсменов. FIVB поддерживает право всех заниматься спортом без всякого страха, предубеждения или запугивания", - говорится в заявлении.

"Спорт и ценности, которые он представляет, остаются основой здорового гражданского общества. FIVB продолжит упорно работать с другими спортивными организациями, правительствами и общественными объединениями, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех, кто хочет заниматься любым видом спорта", - сказано в заявлении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕСуд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"
Блок рекламы


Похожие новости
"Талибан" обезглавил волейболистку молодежной сборной страны, - New York Post"Талибан" обезглавил волейболистку молодежной сборной страны, - New York Post
В мечети на юге Афганистана прогремели взрывы: более 30 погибших, 90 раненыхВ мечети на юге Афганистана прогремели взрывы: более 30 погибших, 90 раненых
Украина выступила в Гааге по делу о захвате Россией трех кораблей и их экипажейУкраина выступила в Гааге по делу о захвате Россией трех кораблей и их экипажей
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
СМИ обнародовали перечень почти 200 членов РоSSийского союза ветеранов Афганистана, награжденных за оккупацию КрымаСМИ обнародовали перечень почти 200 членов РоSSийского союза ветеранов Афганистана, награжденных за оккупацию Крыма
Из Афганистана хотят эвакуироваться еще 159 украинцевИз Афганистана хотят эвакуироваться еще 159 украинцев
"Талибан" разрешил вылететь из Афганистана еще 200 иностранцам"Талибан" разрешил вылететь из Афганистана еще 200 иностранцам
В Минюсте рассказали, кем будет работать пожизненница, которую взяли на работуВ Минюсте рассказали, кем будет работать пожизненница, которую взяли на работу
В Пентагоне объявили о завершении эвакуации из АфганистанаВ Пентагоне объявили о завершении эвакуации из Афганистана
В Одессу доставили 133 беженцев из АфганистанаВ Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
Последние новости
Подгружаем последние новости