FIVB выступила с заявлением о казни "Талибаном" волейболистки сборной Афганистана, которую обезглавили

Международная федерация волейбола (FIVB) прокомментировала информацию о том, что члены движения "Талибан" жестоко казнили Махджабин Хакими - члена молодежной женской сборной Афганистана по волейболу. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на пресс-службу FIVB.

"Международная федерация волейбола крайне шокирована и поражена сообщениями в некоторых СМИ о трагической смерти Махджабин Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине его смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей", - заявили в пресс-службе.

"Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей, особенно против здоровых, молодых и талантливых спортсменов. FIVB поддерживает право всех заниматься спортом без всякого страха, предубеждения или запугивания", - говорится в заявлении.

"Спорт и ценности, которые он представляет, остаются основой здорового гражданского общества. FIVB продолжит упорно работать с другими спортивными организациями, правительствами и общественными объединениями, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех, кто хочет заниматься любым видом спорта", - сказано в заявлении.