Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)

Бывший министр внутренних дел Украины Арсений Аваков находится на самоизоляции после подтверждения диагноза COVID-19.

Об этом сообщил глава пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

"Он заболел, подтверждено COVID-19 находится на самоизоляции", - сказал Тракало агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, экс-глава МВД "чувствует себя нормально".

Впоследствии бывший министр сам подтвердил, что заболел коронавирусом.

"Читаю, о себе в интернете, что, мол, умираю от ковида. К счастью нет. Так, через две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книги" , - написал Аваков в Instagram.