"Талибан" обезглавил волейболистку молодежной сборной страны, - New York Post

Члены террористического движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, казнили Махджабин Хакими, которая была одной из лучших игроков Кабульского муниципального волейбольного клуба и выступала за молодежную сборную страны, сообщает nypost.com.

Об этом изданию анонимно сообщил один из ее тренеров, используя псевдоним Сурая Афзал, из опасений по поводу безопасности.

По его словам, казнь путем обезглавливания Хакими состоялась еще в начале октября в Кабуле. Это подтвердили в Центре журналистских расследований Payk. Однако родные спортсменки были вынуждены молчать из страха.

При этом фото обезглавленного тела Хакими были опубликованы в афганских соцсетях.

Фото: Твиттер

По сообщениям СМИ , только две волейболистки национальной команды смогли покинуть страну после прихода "Талибана" к власти. Остальные по-прежнему живут в стране со страхом казни, некоторые из них скрываются.

"Талибан" настоятельно требовал от семей наших игроков не позволять своим девочкам заниматься спортом, иначе они столкнутся с неожиданным насилием", - сообщила одна из беглых волейболисток Захра Фаяз.

"Девушкам даже приходится сжигать свой спортивный инвентарь, чтобы спасти себя и свои семьи. Они не хотят, чтобы у них оставалось что-нибудь, связанное со спортом. Они напуганы", - заявила Фаяз.