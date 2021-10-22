Сегодняшнее заседание СНБО закончится нетрадиционными решениями

Планируется принять ряд протокольных поручений, в частности, по "Нафтогазу".

Сегодняшнее заседание СНБО закончится нетрадиционными решениями, - ZN.ua
Фото: president.gov.ua

Сегодняшнее заседание Совета нацбезопасности и обороны завершится не традиционными решениями, а рядом протокольных поручений.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ZN.ua.

По данным издания, на сегодняшнем заседании будут проанализированы все решения СНБО с 2019 года в энергетической сфере.

"Уровень выполнения этих решений уверенно стремится к нулю, начиная с первого - по обеспечению энергетического баланса в Украине, принятого в 2019 году. Президент Владимир Зеленский пытается апеллировать к исполнительской дисциплине", - пишет издание.

Протокольные поручения в основном будут касаться НАК "Нафтогаз Украины", отмечает издание. По данным ZN.UA, речь пойдет о списке объектов социальной инфраструктуры, в отношении которых будет действовать запрет на отключение тепла и электроэнергии. Также будет изображена ситуация с энергетическим кризисом, в котором находится Украина.

Вторая часть заседания будет посвящена коронавирусу. Прежде всего будут поднимать вопрос вакцинации.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский собирает СНБО 22 октября в 16:30. Заседание назначено в Офисе президента. Все члены СНБО уже проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

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