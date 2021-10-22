Украина осталась в списке стран "зеленой" зоны ЕС

Украина осталась в списке стран "зеленой" зоны Европейского Союза, поскольку на этой неделе ЕС не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан рекомендовано отменять ограничения на въезд.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"В итоге на этой неделе не будет никаких изменений к рекомендованному ЕС безопасному списку путешествий из третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список будет пересмотрен снова", - написал Йозвяк в твиттере .

18 октября он анонсировал исключение Украины из списка стран "зеленой зоны" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует разрешить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украина.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют самые высокие с начала пандемии суточные показатели заболеваемости коронавирусом и связанных с ним смертей.