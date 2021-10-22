?МВД призывает граждан сообщать о фактах подделки паспортов вакцинации

Сейчас уже открыты около 800 уголовных дел.

В Украине начаты почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщил в своем видеообращении министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Сегодня в Украине фиксируется наибольшая смертность с начала пандемии. Это - вызов, который мы должны преодолеть вместе. Альтернативы вакцинации и соблюдению карантина не существует! К сожалению, некоторые украинцы готовы платить за поддельный сертификат вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам", - отметил глава МВД .

Он также рассказал, что Нацполиция ежедневно борется с такими подделками и уже открыла почти 800 уголовных производств.

"Ответственность тех, кто идет на это уголовное преступление, будет неотвратимой. Поэтому прошу вас сообщать о подобных фактах на горячую линию киберполиции 0 800 505170 или по номеру 102. Берегите свою жизнь, но не разменивайте ее на подделки", - подчеркнул Монастырский.

Напомним, основными распространителями инфекции остаются невакцинированные люди. Да, привитые тоже могут болеть, но в среднем их риски передать вирус другому почти вдвое ниже, чем у невакцинированных. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Могут ли вакцинированные переносить коронавирус?».

Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций. В Минздраве отметили, что если кто-то, сознательно или бессознательно, будет вносить в систему ложные сведения, "ни одно министерство не будет поддерживать медработников, которые позволяют себе такое".

Для проверки ковид-паспортов украинским полицейским установили на планшеты специальное программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

11 октября Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности. Как у водителей, так и у пассажиров будут требовать наличие документов, подтверждающих их COVID-безопасность. 21 октября новые правила вступили в силу. Также на железнодорожных вокзалах Украины начали открывать пункты вакцинации и тестирования на COVID-19. В первый день на вокзалах вакцинировали 500 человек, 30 не допустили к поездке и одного сняли с рейса.