Сильный ветер повредил одну из стен московского Кремля

Сильный порыв ветра в Москве сорвал леса, которые частично разрушили один из зубцов кремлевской стены неподалеку от мавзолея Ленина.

"Около Спасской башни Кремля упала часть лесов. Значительная такая часть. Кладка одного из зубцов стены также упала почти полностью: на земле лежат расколотые кирпичи. Пострадал ли кто-то, не ясно. Сейчас к месту инцидента подъезжают силовики. При этом, когда я пытался это сфотографировать, сотрудник в штатском потребовал удалить эти фотографии, сказав, что меня это не касается", - написал в своем телеграм-канале корреспондент "Эха Москвы" Олег Овчаренко.

В пресс-службе Федеральной службы охраны РФ подтвердили, что из-за порыва ветра один из зубцов кремлевской стены получил повреждения. "Факт подтверждаем, пострадавших нет", - цитирует официальное сообщение "Интерфакс".

В соцсетях появились фото и видео с обрушением строительных лесов у Кремля из-за сильного ветра. Очевидцы пишут, что из-за порыва ветра у кремлевской стены отвалился зубец. pic.twitter.com/E3xbkxWxu3 — РБК (@ru_rbc) October 22, 2021

Другое роSSийское издание, "Московский комсомолец", пишет, что леса установили вдоль стены для ее реставрации, поэтому в Кремле ничего страшного в событии не видят: реставраторы все равно планировали работать с зубцами стены.

"Более того, подобные инциденты случались и раньше. Например, в конце 90-х годов ураган вызвал похожие разрушения. Тогда сильный порыв ветра со стороны Кремлевской набережной повалил в Тайнинском саду дерево, которое тоже упало на стену и сломало три зубца", - пишет издание.

В пятницу в Москве объявили штормовое предупреждение. Днем в некоторых районах города начался сильный дождь, порывы ветра достигали 20 м/с.