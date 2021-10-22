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2021-10-22
Аваков заболел коронавирусом
Экс-министр лечится дома, самочувствие "нормальное".
Фото: mvs.gov.ua
Бывший министр внутренних дел Украины Арсений Аваков находится на самоизоляции после подтверждения диагноза COVID-19.
Об этом сообщил глава пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.
"Он заболел, подтверждено COVID-19 находится на самоизоляции", - сказал Тракало агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, экс-глава МВД "чувствует себя нормально".
Ранее СМИ сообщали, что Аваков находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19.