Аваков заболел коронавирусом

Бывший министр внутренних дел Украины Арсений Аваков находится на самоизоляции после подтверждения диагноза COVID-19.

Об этом сообщил глава пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

"Он заболел, подтверждено COVID-19 находится на самоизоляции", - сказал Тракало агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, экс-глава МВД "чувствует себя нормально".