Киевский крематорий опроверг заявление Радуцкого о двухчасовых очередях

За неполных 10 месяцев 2021-го года в Киеве кремировано вдвое больше умерших от COVID-19, чем годом ранее.

В Киевском крематории опровергли заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об увеличении очередей на кремацию.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Озвученное заявление главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого не соответствует действительности", - сообщили в администрации ритуальной службы специализированного КП "Киевский крематорий" в ответ на запрос издания.

Там также привели данные по количеству кремированных умерших от COVID-19.

По данным предприятия, за весь 2020 год было кремировано 1470 умерших от COVID-19, за период с 1 января по 20 октября 2021 года - 3144, за период с 1 по 20 октября 2021 года - 335 человек.

20 октября, выступая на заседании Верховной Рады, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что "очередь в Киевский крематорий с катафалков сегодня составляет почти 2 часа". Он сказал об этом в контексте необходимости вакцинировать людей, в том числе народных депутатов, от COVID-19 из-за вспышки заболевания и значительного числа заболевших и умерших.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют самые высокие с начала пандемии суточные показатели заболеваемости коронавирусом и связанных с ним смертей.