РоSSийские наемники ранили украинского военного

Оккупанты сегодня уже трижды открывали огонь на Донбассе.

С начала суток, 22 октября, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий получил ранение украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр ООС.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину была оказана домедицинская помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Сегодня недалеко от Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - добавили в штабе ООС.

Напомним, вчера, 21 октября, оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военнослужащих не было.