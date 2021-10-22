РоSSийские наемники ранили украинского военного

Оккупанты сегодня уже трижды открывали огонь на Донбассе.

РоSSийские наемники ранили украинского военного
Фото: Макс Левин

С начала суток, 22 октября, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий получил ранение украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр ООС.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину была оказана домедицинская помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Сегодня недалеко от Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - добавили в штабе ООС.

Напомним, вчера, 21 октября, оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕСуд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупационные войска на Донбассе ранили военногоОккупационные войска на Донбассе ранили военного
Владимир Шейко переизбран на должность гендиректора Украинского институтаВладимир Шейко переизбран на должность гендиректора Украинского института
Украина хочет хранить в своих хранилищах страховой запас газа ЕСУкраина хочет хранить в своих хранилищах страховой запас газа ЕС
РоSSийские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
На Донбассе оккупанты ранили украинского воинаНа Донбассе оккупанты ранили украинского воина
Вопрос украинского Крыма остается на повестке дня ЮНЕСКО, - Вадим ОмельченкоВопрос украинского Крыма остается на повестке дня ЮНЕСКО, - Вадим Омельченко
РоSSийские наемники шесть раз открывали огонь на ДонбассеРоSSийские наемники шесть раз открывали огонь на Донбассе
РоSSийские наемники 10 раз открывали огонь на ДонбассеРоSSийские наемники 10 раз открывали огонь на Донбассе
РоSSийские оккупационные войска 6 раз нарушили "тишину"РоSSийские оккупационные войска 6 раз нарушили "тишину"
РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости