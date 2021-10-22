Главой Верховного Суда избрали секретаря Большой палаты Князева

За его кандидатуру проголосовали 98 судей.

Главой Верховного Суда избрали секретаря Большой палаты Князева
Фото: Макс Требухов

Пленум Верховного Суда тайным голосованием избрал нового главу Верховного Суда - секретаря Большой палаты Верховного Суда судью Всеволода Князева.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Князев займет эту должность 1 декабря 2021 года, после завершения каденции нынешней главы суда Валентины Данишевской.

За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей Верховного Суда.

За судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - 7 судей.

Князеву 42 года. Он родом из Николаева, закончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию.

Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом, а с 2013 года - судьей Николаевского областного административного суда. С 2015 по 2017 год был главой этого суда. С ноября 2017 - судья Верховного Суда и секретарь Большой палаты ВС.

Напомним, Данишевская решила сложить полномочия в 2021 году и не идти на второй срок.

Глава Верховного Суда избирается из числа судей ВС сроком на четыре года с правом занимать должность не более двух сроков подряд. Данишевская была избрана на пленуме ВС в ноябре 2017 года.

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