КГГА готовит обращение в правоохранительные органы из-за изменения границ Киева

Киевская власть требует от правоохранительных органов немедленно вмешаться и не допустить противоправного изменения границ Киева . Соответствующее обращение будет направлено от имени Киевского городского совета. Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

21 октября во время пленарного заседания Киевсовета заместитель Виталия Кличко - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко дал протокольное поручение подготовить обращение в правоохранительные органы о немедленном вмешательстве в ситуацию.

«Сейчас некоторые поселки-сателлиты пытаются захватить земли территориальной общины Киева . Поселка Коцюбинское и Козин пользуются бездействием Государственной службы по вопросам геодезии и незаконно пытаются включить земли города Киева в свой состав. Необходимо в соответствии с законами Украины урегулировать ситуацию относительно незаконного захвата территории города Киева », - подчеркнул Владимир Бондаренко.

По его словам, депутаты Бучанского районного совета во время сессии Киевского областного совета проголосовали за решение «О согласовании и утверждении проекта землеустройства по установлению (изменения) границ поселка Коцюбинское Киевской области». В соответствии с ним, планируется увеличить пределы Коцюбинского за счет Голосеевского национального природного парка. Это является прямым превышением предоставленных законом полномочий, отметил Бондаренко.

«Киевский областной Совет 9 сентября текущего года принял решение «Об утверждении схемы планирования территории Киевской области», которое противоречит Конституции Украины. Фактически противоправно были изменены границы города Киева и Киевской области за счет уменьшения площади земель города Киева . В частности, за счет части Национального природного парка «Голосеевский» были расширены границы поселка Коцюбинское», - отметил Владимир Бондаренко.

Заместитель городского головы Киева добавил, что важно не допустить попытки поселков-сателлитов присвоить земли города Киева , чтобы те в дальнейшем распоряжались ими в пользу собственных интересов.