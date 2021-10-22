ГБР провело обыски у лиц из "списка контрабандистов" из-за обхода ними санкций

Контрабандные потоки пошли через новые компании.

Фото: ДБР

Работники Государственного бюро расследований в пятницу, 22 октября, провело обыски в неуказанных лиц с санкционного списка "контрабандистов", которые якобы смогли восстановить противоправную деятельность в обход наложенных санкций.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Для восстановления функционирования схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины «контрабандисты» привлекли к своей противоправной деятельности новых юридических лиц, не вошедших в санкционные списки", - говорится в пресс-релизе.

Имена лиц, у которых провели обыски, ГБР не назвало.

Во время следственных действий работники Бюро нашли доказательства, которые могут свидетельствовать о причастности к преступной схемы должностных лиц Государственной таможенной службы и лиц, в отношении которых наложены санкции. Это черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флешки.

"ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряда совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за границей", - говорится в сообщении.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Напомним, что в апреле 2021 года вступило в силу решение СНБО о санкциях против двух десятков человек, которых власти считают контрабандистами. Тогда же было внесено законопроект о криминализации контрабанды, который пока что прошел только первое чтение.

В середине октября секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что санкции против контрабандистов не смогли прекратить незаконное перемещение товаров через границу.