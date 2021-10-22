Сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты в Раде будут тщательно проверять, - Корниенко

Не исключено, что в парламенте также будут делать экспресс-тесты и тесты на антиген.

После принятия соответствующего постановления о порядке доступа в Верховную Раду в парламенте будут обустроены специальные пункты проверки сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов.

Об этом в кулуарах парламента на брифинге заявил первый заместитель спикера ВР Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

"Мы рассматриваем такой вариант (проведение внеочередного заседания Рады для принятия постановления о порядке доступа к помещениям парламента, - ред.). Но он очень запасной. Почему мы его рассматриваем? Потому что Аппарату нужны правовые основания для подготовки мероприятий по проверке сертификатов (вакцинации) или ПРЛ-тестов. С другой стороны мы понимаем, что такое постановление будет, поэтому уже в Аппарате уже начали подготовку. Мы работаем по двум направлениям. С понедельника-вторника начнется бессрочная вакцинация для еще не вакцинированных депутатов и аппарата. Будет работать два пункта вакцинации... другое направление - это обустройство системы пропуска", - сказал он.

По словам вице-спикера, организационная задача - не создавать очереди возле Верховной Рады во время проверок.

"Чтобы на улице не было этих «хвостов». Оно, конечно, будет хорошо выглядеть, что в Верховную Раду стоит очередь. Что опять этот орган стал таким популярным, но мы будем настраивать систему, чтобы это было максимально оперативно. Мы сотрудничаем с Министерством цифровой трансформации. Они участвовали в подготовке этого постановления. Они дают нам несколько механизмов контроля качества сертификатов. Учитывая сегодняшние новости, когда Герои Украины подделывают сертификаты, это точно абсолютный позор. Поэтому мы тоже должны гарантировать качество сертификатов наших депутатов, представителей медиа", - подчеркнул он.

С его слов, есть вопрос по проверке ПРЛ-тестов.

"Там коды ведут на сайты клиник. Но уже у Минцифры и МВД база фейковых клиник и сайтов", - пояснил Корниенко.

Он также не исключил проведения экспресс-тестирования нардепов и посетителей Рады на антиген.

Напомним, полиция привлекает к ответственности бывшую депутатку Верховной Рады Надежду Савченко за использование поддельного COVID-сертификата.

По состоянию на 21 сентября вакцинировались против ковида менее половины депутатов Верховной Рады.