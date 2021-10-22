Тимошенко ситуацию с газом можно исправить за 2 недели

Проблемы с началом отопительного сезона в Украине созданы искусственно, и их можно было избежать - если бы власть заблаговременно позаботилась о создании топливных резервов и искоренила коррупцию в энергетике. Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Как всегда «неожиданно» для чиновников, выяснилось, что в стране нет достаточного количества природного газа и угля для того, чтобы пройти отопительный период, - отметила она. - Да, еще летом надо было закачать газ в наши украинские газовые хранилища, когда он стоил в 6 раз дешевле, чем сегодня. Но вместо 38 млрд кубометров, закачали только 18, хотя на счете «Нафтогаза» средства на это были. Также, чтобы обеспечить электроэнергией всю страну, нам нужно иметь минимум 2,5 миллиона тонн угля на складах, а там сейчас - 600 тысяч».

Глава партии «Батькивщина» считает, что дефицит создан сознательно и является следствием коррупционного сговора, впрочем, по словам Юлии Тимошенко, ситуацию еще можно исправить. Если действовать быстро и решительно.

«Мы подготовили проект постановления, который базируется на рекомендациях Еврокомиссии, где мы по пунктам изложили, что надо делать, чтобы выйти из кризиса. Также мы внесли законопроект об уменьшении налога на добавленную стоимость до уровня 5%, и это даст нам возможность существенно удешевить энергоносители. Мы подали законопроект №4680, который отдает дешевый украинский газ населению, бюджетной сфере, промышленникам. Все четко прописано для того, чтобы спасти страну», - пояснила лидер «Батькивщины».

По ее мнению, достаточно двух недель, чтобы поставить справедливую цену на газ и отдать его не посредникам, а людям.