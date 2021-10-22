Оборонный комитет Рады рекомендовал переголосовать отдельные положения закона об олигархах

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал переголосовать в зале ряд неточностей, допущенных в законопроекте об олигархах. Сам закон полностью переголосовывать не будут.

Процедура определена статьей 131 Регламента Верховной Рады, сообщила в комментарии LB.ua член оборонного комитета, народный депутат Ирина Верещук ("Слуга народа").

"По справке юридического управления, согласно 131 статье Регламента, можно переголосовывать только неточности и несогласованности", - пояснила она.

В решении комитета содержится предложение обратиться к главе Верховной Рады по поводу устранения выявленных редакционных неточностей и отдельных шероховатостей между положениями принятого 23 сентября закона.

Речь идет о таких неточностях:

В ч. 4 статьи 5 указано, что лицо, получившее сообщение о заседании СНБО по рассмотрению представления признания его олигархом, или ознакомившееся с ним на сайте СНБО, вправе подать в Аппарат Совета национальной безопасности и обороны в письменной форме объяснения и другие документы по этому не позднее чем за 5 рабочих дней до такого заседания. Эти объяснения могут быть заслушаны на заседании. Одновременно в ч.5 ст. 5 указано, что непредставление пояснений, неполучение сообщение о заседании, неявка на заседание даже по уважительным причинам, или отказ заслушать объяснения не является основанием для отложения или отмены рассмотрения представления о признании олигархом.

Комитет рекомендует изменить формулировку "могут быть заслушаны" на "заслушиваются" и письменные объяснения на устные.

Ст. 7 о правовых последствиях признания лица олигархом предлагают изложить в следующей редакции:

"Лицу, признанному таким, которое имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом) и включенному в реестр, запрещается ...".

Статью 9 предлагают изложить так:

"Решение об исключении лица, признанного таким, которое имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), из Реестра ...

Решение об исключении лица, признанного таким, которое имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), из Реестра принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков, предусмотренных частью первой статьи 2 настоящего закона ... ".

Здесь также предлагается установить исключение из списка СНБО на основании заявления, поданного олигархом и при наличии необходимых документов.

Согласно 131 статье Реглмента, вопрос об устранении неточностей в принятом законе вносится главой Верховной Рады без предварительного включения в повестку дня. Рассматривать эти неточности должны в день внесения такого предложения, при условии предварительного получения депутатами необходимых для рассмотрения документов.

Глава парламента подает нардепам предложения, где изложена суть неточностей и формулировки уточнений. Председательствующий на заседании должен доложить суть вопроса, общее обсуждение не проводится. Затем депутаты должны голосовать по каждому предложению отдельно.

Предложения, внесенные главой Верховной Рады Украины, не поддержанные большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, считаются отклоненными. После завершения рассмотрения предложений главы Верховной Рады Украины, новое голосование о принятии закона в целом не проводится.

В случае принятия Верховной Радой хотя бы одного из предложений, главный комитет с участием юридического и редакционного подразделений Аппарата Верховной Рады в течение трех дней готовит и подает на подпись уточненный текст закона.

В случае отклонения Верховной Радой всех предложений главы Верховной Рады Украины, он обязан в тот же день подписать ранее поданный ему для подписи текст закона.

Напомним, во вторник парламент отклонил постановления об отмене результатов голосования за законопроект об олигархах. Таким образом была разблокирована процедура подписания этого документа. Впрочем, до сих пор неясно, кто же должен ставить подпись - бывший глава парламента Дмитрий Разумков, при каденции которого законопроект приняли, или нынешний - Руслан Стефанчук.

Разумков считает, что это должен делать он, поскольку он возглавлял Верховную Раду в день принятия закона. "Глава Верховной Рады, согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался", - заявил он.

Его преемник на посту Руслан Стефанчук с такой точкой зрения не согласен: "Ни Конституция, ни законы Украины таких ограничений не предусматривают". Ранее Стефанчук говорил, что надеется на консенсусное решение в вопросе подписания этого закона, а также на то, что "мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте".

Разумков также считает, что подписание этого законопроекта Стефанчуком будет нарушением. Регламентный комитет тем временем говорит, что документ может подписать и Стефанчук.