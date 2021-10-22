Львов отказался отдать останки агента НКВД в РоSSию, несмотря на решение суда

"Пока наши граждане не вернутся домой, мы положительного решения по Кузнецову принимать не будем".

Львов отказался отдать останки агента НКВД в РоSSию, несмотря на решение суда

Исполнительный комитет Львовского городского совета отклонил требование Верховного суда о передаче останков агента НКВД Николая Кузнецова в РоSSию.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

Агент НКВД Николай Кузнецов погиб 9 марта 1944 года во время боя с отрядом УПА во Львовской области. Его похоронили на Холме славы во Львове и посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Родственники Кузнецова уже несколько раз просили исполком Львовского горсовета позволить перезахоронить его в Екатеринбурге, поскольку не могут ухаживать за могилой на расстоянии. Также об этом просил губернатор Свердловской области РоSSии.

В октябре 2021 года Кассационный административный суд Верховного суда удовлетворил иск племянницы Кузнецова Маргариты Брюхановой, обязав позволить перезахоронение останков энкаведиста с Холма славы во Львове на Широкореченськом военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Мэр Львова Андрей Садовый ранее говорил, что останки Кузнецова можно обменять на пленных украинцев, и сегодня подтвердил эту позицию.

"Пока наши граждане не вернутся домой, мы ни одного положительного решения по праху Кузнецова принимать не будем. Это принципиальная позиция общины города", - заявил Садовый.

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