НБУ назначил нового директора департамента лицензирования

Национальный банк в пятницу, 22 октября, назначил нового директора департамента лицензирования вместо Александра Бевзы, который ушел из банка, обвинив его руководство в централизации принятия решений.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Новым руководителем департамента стал Михаил Федоренко, который с февраля 2021 года возглавлял управление правового обеспечения регистрации и лицензирования юридического департамента Национального банка.

Он окончил Национальный университет государственной налоговой службы Украины и Черниговский национальный государственный технологический университет.

Последние 15 лет работал в юридической сфере. Имеет опыт руководящей работы и управления командами по юридическому консультированию в комплексных проектах. В частности, работал в Государственной налоговой службе, юрисконсультом, адвокатом, исполнительным директором и руководителем практики в различных юридических фирмах Украины.

Департамент лицензирования входит в блок "пруденциального надзора", который подчиняется заместителю главы Национального банка Ярославу Матузке по вертикали подчинения.

Напомним, что летом 2021 года об увольнении из НБУ сообщили руководители сразу пяти департаментов.

В начале октября НБУ нашел замену одному из них - Департамент финансовой стабильности возглавила Первин Дадашова.